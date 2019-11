Nova formação de Conselho do Ministério Publico aponta placar desfavorável a Dallagnol

Contratado Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) dizem que, com a nova formação do colegiado, está escrito que Deltan Dallagnol, alvo de 16 representações, será, no mínimo, advertido quando seus casos voltarem a tramitar.

Não falha O ministro Luiz Fux acatou pedido do procurador e travou a análise de um processo que estava pronto para ser julgado no CNMP. O problema é que a decisão repercutiu mal entre colegas do STF e a expectativa é que ela não se sustente. A aposta, hoje, é de um placar de 8 a 3 contra Deltan no colegiado.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (18) clique abaixo:

Proposta que prega extinção de fundos deve alterar orçamentos de estados e municípios

Ala do Senado prega refazer sessão que aprovou autonomia do Banco Central

Alcolumbre quer que análise de propostas sobre segunda instância caminhe no mesmo ritmo na Câmara e no Senado

Haddad rechaça vínculo automático entre polarização e radicalização na política