Alexandre de Moraes emplaca mais propostas anticrime do que Sergio Moro, dizem deputados

Faz parte do meu show Deputados que compõem o grupo de trabalho da Câmara que debate o pacote anticrime fizeram nesta terça (19) comparações entre o estilo do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o de Sergio Moro (Justiça). Ambos elaboraram propostas sobre o tema –o primeiro emplacou mais do que o segundo.

Faz parte do meu show 2 Moraes recebeu os deputados em seu gabinete, agradeceu o fato de os parlamentares terem acatado algumas de suas propostas e enalteceu o trabalho do colegiado. “Esse grupo é a prova de que matérias importantes, como segurança pública, não têm ideologia”, disse, segundo relatos.

Faz parte do meu show 3 Moro falou com o grupo de trabalho logo em seguida. Os parlamentares dizem que o ministro reclamou da exclusão de algumas propostas e chegou a dizer que, do modo como o texto estava, talvez não pudesse “dizer que esse é o meu projeto”. Ficou de levar novas sugestões de mudanças.

