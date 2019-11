PT convoca militância para primeira fala de Lula ‘para os brasileiros’

No meio do povo O PT decidiu levar seu congresso, um evento eminentemente partidário, para as ruas. O partido convocou a militância para ato na Praça da República, em SP. Essa, segundo o próprio ex-presidente, será a primeira fala de Lula “para os brasileiros”.

Vai que… É forte a expectativa de alas mais moderadas do PT sobre o conteúdo deste novo discurso. A avaliação é a de que as falas anteriores foram “passionais” e há a esperança de que ele adote um tom diferente agora.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quarta (20) clique abaixo:

Deputados ameaçam se vingar do governo deixando caducar medida provisória do Mais Médicos

Alexandre de Moraes emplaca mais propostas anticrime do que Sergio Moro, dizem deputados

Ministros do STF querem encerrar nesta semana julgamento sobre dados sigilosos sem aval da Justiça

Defesa de Dallagnol alega que decisão da 1ª instância mantém suspensa análise de processo contra o procurador