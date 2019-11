Senac fura limite de gastos administrativos, e Economia rejeita orçamento

Trava O Ministério da Economia rejeitou o orçamento do Senac. Segundo a pasta, o serviço vinculado à Confederação Nacional do Comércio estourou os gastos administrativos em 2019 –bateram 31% do orçamento e o limite legal é 25%. O Sesc vai na mesma toada.

Com lupa O ministério monitora as contas do Sistema S desde março e havia avisado a CNC de problemas no Senac. Procurada, a confederação diz que está adotando medidas para esclarecer que os limites orçamentários foram observados.

Olha a faca O secretário de Produtividade, Carlos da Costa, afirma que o governo está definindo a estratégia de apresentação da proposta que corta de 20% a 50% da verba do Sistema S. A CNC é candidata a sofrer a maior tesourada.

