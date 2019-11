Auxiliares de Bolsonaro foram informados de invasão na embaixada da Venezuela às 6h

Devidamente avisado Auxiliares de Jair Bolsonaro foram informados por volta das 6h desta quarta (13) de que partidários de Juan Guaidó haviam invadido a Embaixada da Venezuela. Ao Planalto, a notícia chegou por María Teresa Belandria, que representa no Brasil o autoproclamado presidente venezuelano e principal opositor de Nicolás Maduro. Os partidários do ditador também acionaram seus contatos logo no início da manhã. Parlamentares do PT e do PDT foram alertados ainda ao amanhecer.

Blindagem A oposição acusou o Planalto de ter facilitado o conflito na Embaixada da Venezuela, e o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) reagiu dizendo que Bolsonaro, pessoalmente, não foi avisado de nenhuma ação.

Blindagem 2 A nota, porém, nada diz sobre o Planalto ou o governo –na melhor das hipóteses, os assessores decidiram não comunicar o chefe do incidente diplomático.

TIROTEIO

Guaidó que aterrisse seu avião em outro país. O Brasil não é arma de fora da lei. É um país de legalidade, paz e harmonia

Do senador Temário Mota (PROS-RR), sobre a tentativa de aliados do opositor de Maduro de invadir a Embaixada da Venezuela em Brasília

