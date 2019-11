Para afastar-se de caso Marielle, Bolsonaro solicitou há um mês provas de que estava em Brasília

Dia e hora Bolsonaro começou a colecionar provas que afastassem seu nome das investigações do assassinato de Marielle Franco em 14 de outubro, 15 dias antes de o Jornal Nacional exibir a primeira reportagem sobre o assunto. Nesta data, seus auxiliares solicitaram à Câmara os comprovantes de presença na sessão do dia da morte da vereadora.

Dia e hora 2 O Planalto têm em mãos certificados de que Bolsonaro fez dois registros biométricos em 14 de março, dia em que Marielle foi assassinada. O último ocorreu por volta de 21h –a vereadora foi morta, no Rio, cerca de 21h30. No dia seguinte, Bolsonaro marcou presença no plenário de manhã, entre 7h e 8h.

Álibi O presidente disse publicamente ter sido avisado pelo governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), em 9 de outubro, que seu nome havia sido citado na investigação. A partir daí, ele não só alertou aliados sobre o que viria, como também mobilizou assessores para rebater as acusações.

