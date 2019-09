Equipe econômica atrela desmoralização da CPMF a entidades do Sistema S

Missão impossível A seleção de um nome para suceder Marcos Cintra na Receita não é trivial, afirmam pessoas próximas ao ministro Paulo Guedes (Economia). As rusgas de servidores do fisco com o TCU e com o STF criaram uma “cumulatividade de irritações”, passivo que um outsider não resolveria facilmente.

Digitais O governo identificou que parte do trabalho de desmoralização da recriação de um imposto nos moldes da CPMF foi feito pelo Sistema S –que perderia uma fatia dos tributos que incidem hoje sobre os salários. Representantes do setor produtivo estão sendo instados a fazer uma defesa da nova taxa.

Fale mais sobre isso A oposição quer explorar o desgaste que a discussão da nova CPMF causou. Os deputados Ivan Valente (PSOL-SP) e Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) protocolaram requerimento de convocação de Marcos Cintra e um pedido de informações a Guedes.

Sem saída Parte da equipe econômica não vê uma alternativa ao novo imposto que consiga compensar a perda de arrecadação que viria com a desoneração da folha de salários pretendida pelo governo.

