Esforço para emplacar Eduardo em embaixada faz de Alcolumbre o articulador do governo no Senado

Eu sou o caminho O esforço para viabilizar a aprovação de Eduardo Bolsonaro à embaixada do Brasil nos EUA fez de Davi Alcolumbre (DEM-AP) o principal articulador do governo no Senado. Segundo dirigentes de partidos, o Planalto deu “todos os instrumentos” para que o presidente da Casa possa negociar com as bancadas. Ao contrário do que houve na Câmara, a liberação de cargos não está condicionada à reforma da Previdência. Com os senadores, as conversas giram em torno de votos a favor do 03.

Quem te viu… A proximidade do presidente do Senado com os planos da família Bolsonaro passou a incomodar governadores de centro e centro-direita que apoiaram sua eleição para o comando da Casa. Alguns têm chamado Alcolumbre de “vice-presidente de fato”, numa ironia ao tamanho dos poderes que Jair Bolsonaro delegou ao democrata.

…quem te vê Segundo dirigentes de partidos ouvidos pelo Painel, o presidente do Senado tem feito conversas individuais com senadores do centrão. Nesses encontros, explica que a indicação de Eduardo tornou-se questão central para o governo e indaga sobre demandas que poderiam ser levadas ao Planalto.

Prioridades No Senado, a reforma da Previdência é vista como um não problema. A aprovação do texto está precificada. O foco mesmo de atuação do governo é a indicação do filho mais novo do presidente a embaixador.

Deixa que eu deixo A chamada CPI da Lava Toga, que investigaria o Judiciário, dividiu a base bolsonarista. Youtubers que apoiam o governo tentam demover apoiadores do presidente de irem a manifestações convocadas para o dia 25 pela direita lavajatista em defesa da apuração, que é um incômodo para o Supremo.

Todo lugar é lugar Renan Calheiros (MDB-AL) foi indicado para compor a CPMI das fake news. O senador quer levar ao palco deste colegiado a discussão sobre as mensagens de Deltan Dallagnol e Sergio Moro reveladas pelo The Intercept, apesar de elas estarem no centro de outra investigação parlamentar.

Alvo Descontada a provocação, o objetivo do senador na CPMI, dizem seus aliados, é provocar discussão sobre o aperfeiçoamento da lei que regulamenta atuações na internet. Renan busca fórmula para inibir a ação de robôs que propagam conteúdos falsos ou difamatórios.

Pano para manga Mensagens reveladas pelo ex-procurador Marcello Miller ao Supremo colocam em xeque a versão de que a PGR não estava a par da participação dele no caso J&F. Como mostrou o Painel, Miller entregou ao STF informações que foram omitidas de relatório dos investigadores.

Duplo azul No depoimento, o ex-procurador narrou conversa com o então coordenador da Lava Jato na PGR, Sergio Bruno, do dia 10 de abril de 2017, véspera de reunião para tratar de delação e leniência.

Que me dizes Nas mensagens, Miller ressalta que está trabalhando para a JBS, explica que havia feito contato com procuradores americanos e pergunta: “Outra coisa: vocês estão em paz com a perspectiva de eu participar (…) da leniência aqui no Brasil?”.

Nas sombras Bruno pede que Miller o procure no Telegram. Depois, responde: “Quanto à sua participação, vou dar minha opinião —não falo pelo grupo, muito menos pelo [Rodrigo] Janot: acho que ela será muito profícua para chegarmos a um acordo, mas eu, no seu lugar, não apareceria, tentaria atuar nos bastidores”.

Versões O ex-coordenador da Lava Jato diz que, “quando isso estourar, vão lançar teorias da conspiração, dizendo que você atuou dos dois lados”. “De qualquer forma, será bem-vindo se quiser vir amanhã.” Quando a crise JBS estourou, a PGR disse em nota que Miller apareceu “sem conhecimento prévio” dos procuradores.

Axé Indicado para suceder Raquel Dodge na PGR, Augusto Aras cercou-se de parlamentares baianos para auxiliá-lo na peregrinação pelo Senado. Recentemente, aproximou-se de João Roma (PRB-BA).

Vai que é tua Em reunião na terça (10), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) teria deixado claro a Baleia Rossi (MDB-SP) que não pensa em se candidatar à presidência do partido. Ele é favorito para o posto.

TIROTEIO

A unidade da esquerda precisa estar acima de ranços e projetos pessoais. Vamos construí-la nas ruas e nas urnas

De Guilherme Boulos, candidato do PSOL ao Planalto em 2018, sobre os embates que têm travado a aliança contra Bolsonarismo em 2020