Eduardo Bolsonaro supera Joice em ranking de influência nas redes sociais

Burger king Em campanha para ganhar apoio à sua indicação à embaixada do Brasil nos EUA, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) assumiu, na última semana, a liderança do ranking dos parlamentares mais influentes nas redes sociais. Segundo o Instituto FSB Pesquisa, ele desbancou a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP).

Guarda compartilhada O deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), que apresentou projeto que prevê pensão vitalícia a portadores de microcefalia, ficou com a pulga atrás do orelha com a bateção de bumbo do Planalto em cima de medida provisória que prevê exatamente a mesma ação.

