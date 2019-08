Emendas e cargos devem amaciar resistência ao nome de Eduardo no Senado, avaliam parlamentares

Novos ventos Senadores que trabalham pela aprovação do nome de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos EUA esperam que o clima melhore nas próximas duas semanas para o filho 03 do presidente.

Música para os ouvidos Há promessa de que o Planalto vai dar tração à liberação de emendas e cargos para garantir a votação da reforma da Previdência, o que poderia amolecer também as resistências à indicação de Eduardo.

Sem desconto Apesar da expectativa, dirigentes de partidos dizem duvidar que o governo consiga, com uma negociação, liquidar duas faturas. Esse grupo reitera que a votação de Eduardo vai demandar “esforço à parte do Planalto”.

