Câmara cobra pendências do governo às vésperas de liberação de emendas para o Senado

A fila não anda Os acenos do governo ao Senado estão provocando ciúmes na Câmara. Líderes da centro-direita já enviaram ao general Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) mensagem de que nova liberação de verbas para emendas deve ser usada prioritariamente para honrar os promessas pendentes.

Aos aliados, a conta Senadores que estiveram com Paulo Guedes (Economia) ficaram com a impressão de que não faltará dinheiro para emendas. O ministro teria ficado satisfeito com a arrecadação de impostos e sinalizou que está entrando dinheiro novo de dividendos de estatais.

Leia mais notas do Painel aqui.