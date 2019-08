Após ações de Bolsonaro na Receita, no Coaf e na PF, ala do PSL ameça contrariar recomendações do Planalto

O mestre mandou? A interferência de Jair Bolsonaro em órgãos como Receita, Coaf e Polícia Federal, e a relutância dele em definir o que vai fazer com o projeto que pune o abuso de autoridade abriram caminho a uma onda de contestações sobre os métodos do presidente dentro do PSL. Uma ala do partido se queixa das medidas e diz que não está suportando as críticas nas redes sociais. Em reunião tensa nesta terça (20), deputados ameaçaram contrariar indicações do governo em votações no Congresso.

Divã Deputados do partido de Bolsonaro, como Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), disseram que não votariam mais com o governo caso discordassem da posição do Planalto e pediram ao líder, Delegado Waldir (PSL-GO), que sempre reúna a bancada para deliberação antes de orientar os votos em plenário.

O lado dele Em paralelo, deputados do PSL têm dito que, se Bolsonaro dedicasse ao pacote anticrime o mesmo esforço implicado para salvar Flavio Bolsonaro (RJ) de acusações na Justiça e para indicar o 03, Eduardo, embaixador nos EUA, o projeto já teria sido aprovado.

Meia palavra basta O presidente do Supremo, Dias Toffoli, fez uma defesa enfática da preservação das instituições no jantar que teve com a bancada do PSL. Segundo relatos, o ministro disse que os Poderes devem agir em favor do povo –e não criar celeuma.

Meia palavra basta 2 Vários integrantes do partido de Bolsonaro estimularam –e estimulam– marchas contra o Supremo e o próprio Congresso.

Todos por um? Cresce no MDB a ideia de construir uma chapa única, encabeçada pelo deputado Baleia Rossi (SP), para presidir o partido. Haverá eleição da nova cúpula em outubro. O atual presidente da legenda, Romero Jucá (RR), é um dos que apoia a ideia.

Quatro ventos O deputado estadual Campos Machado (PTB-SP) enviou cartas a líderes de bancadas e presidentes de assembleias legislativas de todo o país contra o projeto que permite à gestante optar pela cesária sem orientação médica, encampado em SP por Janaina Paschoal.

Quatro ventos 2 As cartas têm pareceres de especialistas contra a proposta. Machado diz que há um movimento do PSL para tentar exportar o projeto de Janaina para outros estados do país. “Querem criar a indústria da cesárea”, disse.

Miopia Mesmo debaixo de forte contestação nos três Poderes, a cúpula do fisco enviou um email, no início da semana, com uma lista de exigências a Marcos Cintra. Interlocutores do secretário da Receita interpretaram a carta como uma tentativa do grupo de ganhar poder em meio à crise.

Miopia 2 Os chefes da Receita querem absorver atribuições que eram do colega João Paulo Fachada, exonerado na segunda (19), e pregam que as áreas de fiscalização e inteligência sejam unificadas. A lista incluiria o compromisso de que Cintra não troque o comando da Receita no Rio, um pedido de Bolsonaro.

Miopia 3 A missiva foi enviada pelo subsecretário de Tributação, Luiz Fernando Nunes. Embora tenha tentado evitar tom de motim, dizendo não se tratar de um emparedamento, a mensagem não caiu bem.

Alvo Aliados de Aécio Neves (PSDB-MG) viram a margem larga de vitória do deputado mineiro contra a ala que queria expulsá-lo sumariamente do partido como um recado ao governador João Doria (PSDB-SP) de que a sigla não vai se dobrar à estratégias dele.

Suor e lágrimas Aécio acompanhou a votação. Durante as deliberações, uma funcionária que serve café na sede do partido o puxou num canto e, aos prantos, disse lamentar o que estava havendo.

Vapt-vupt Diante da certeza de derrota, aliados de Doria tentaram adiar a votação alegando que precisariam de tempo para analisar a segunda peça que foi levada ao colegiado contra Aécio. Celso Sabino (PSDB-PA), relator dos casos, reagiu. Disse que encerrava a questão se lhe dessem um computador e meia hora.

Menos um O Podemos decidiu tirar Romario (RJ) e pôr Marcos do Val (ES) na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Val já disse ser contra a indicação de Eduardo à embaixada nos EUA.

TIROTEIO

O Brasil tem muito a perder. O discurso contra o meio ambiente pode trazer consequências ruins até para o agronegócio

Do senador Eduardo Braga (MDB-AM), sobre as críticas de diferentes países e especialistas à retórica bolsonarista direcionada à área