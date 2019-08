Integrantes dos três Poderes ironizam ameaça de renúncia da cúpula da Receita

Vá com Deus Integrantes dos três Poderes acompanham com atenção a reação da cúpula da Receita, que ameaça entregar os cargos em solidariedade a João Paulo Fachada, afastado da subsecretaria-geral do órgão nesta segunda (19). Com ironia, autoridades que torcem o nariz para o ex-número dois do Fisco dizem esperar que os colegas dele honrem a ameaça.

Meu malvado favorito Apesar de a pressão sobre a Receita partir de Jair Bolsonaro, servidores do órgão preferem concentrar artilharia em ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) e do Supremo que proferiram decisões contrárias à instituição.

Vamos dar as mãos O objetivo seria evitar constranger parlamentares bolsonaristas e defensores da Lava Jato que podem ser úteis na defesa do Fisco intermediando o diálogo com o presidente. E, de quebra, atacam inimigos comuns.

