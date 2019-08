Bancada do PSL tem encontro com os presidentes do STF e do STJ

Parlamentares do PSL jantaram com os presidentes do STF, Dias Toffoli, e do STJ, João Otavio de Noronha, na noite desta terça (20).

O ministro Augusto Nardes, do TCU (Tribunal de Contas da União), também participou.

O encontro foi organizado pelo presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), originalmente para apresentar Toffoli aos colegas. De acordo integrantes do PSL, o objetivo era promover uma “aproximação institucional” e debater temas relativos aos Poderes.

Boa parte da bancada do PSL na Câmara e no Senado foi ao encontro. Entre os presentes, estava o senador Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), os líderes do governo na Câmara, líder Major Vitor Hugo (PSL-GO), e no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP). ,

Segundo deputados, o jantar foi em clima de confraternização.

Também estiveram no encontro os ministros do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro também jantou com ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) e da CGU (Controladoria Geral da União).

