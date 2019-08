Às vésperas do caso Aécio, 23 dos 29 deputados do PSDB condenam ‘rito sumário’ na sigla

Aos inimigos, a lei Na tentativa de frear a ofensiva da cúpula do PSDB paulista sobre Aécio Neves (PSDB-MG), aliados do mineiro prepararam um documento, assinado por 23 dos 29 integrantes da legenda na Câmara, contra ritos sumários ou sem lastro no estatuto. A peça não cita nomes, mas será entregue ao presidente do partido, Bruno Araújo, o principal destinatário dos pedidos de afastamento do deputado. O próprio Aécio assina o texto. Representação contra ele será analisada pelo PSDB nesta quarta (21).

Respiro Segundo pessoas próximas, Aécio espera que a representação contra ele, patrocinada pelo PSDB paulistano, seja apreciada com celeridade para, em seguida, decidir que rumo vai seguir.

Sem cabresto Há uma cobrança pública de Bruno Covas, prefeito de SP, e do governador de São Paulo, João Doria, para que Aécio se afaste do tucanato. O mineiro tem dito a aliados que, na marra, não sai.

Cicatriz A filiação de Alexandre Frota ao PSDB foi vista por aliados de Geraldo Alckmin como uma nova desfeita de Doria ao homem que o antecedeu no estado. Frota ofendeu Alckmin em 2018.

Bloqueado O candidato a presidente pelo PSOL em 2018, Guilherme Boulos, soube que palestras suas nos campi do Instituto Federal de Ensino do Ceará, quinta (22) e sexta (23), foram canceladas.

Moda que pega Em comunicado, a direção da entidade disse que estava suspendendo todas as atividades relativas à Semana de Direitos Humanos para “evitar que o evento fosse compreendido como possuidor de um viés político-partidário”.

Vem pra rua A direção rechaça em comunicado a acusação de censura e diz que, na verdade, faltou um debate prévio sobre a programação. Boulos decidiu manter suas falas. Vai fazê-las do lado de fora das unidades de ensino.

Trair e coçar A preocupação com a eventual reprovação da indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) à embaixada nos EUA cresceu depois que aliados de Jair Bolsonaro apontaram risco de traição entre senadores que, neste momento, sinalizam apoiar a escolha do presidente. O voto é secreto.

Trair e coçar 2 Questionado sobre o receio de ter a indicação negada, Eduardo disse que tem conversado com senadores e brincou: “Estou estudando para tirar nota 10”.

Chegou chegando O novo subsecretário-geral da Receita, José de Assis Ferraz Neto, disse a colegas que não aceita trocar o comando do órgão no Rio, como demanda o presidente Bolsonaro. Prometeu ainda manter a intenção de investigar autoridades em processo suspenso pelo STF.

Mire-se Integrantes da equipe econômica minimizaram o risco de interferência externa no novo Coaf, mesmo sem a exigência de composição exclusiva de quadros do Banco Central. O conselho será nomeado pelo presidente do BC, assim como o Copom, argumentam. E não há queixas sobre a isenção do Copom.

Escrito em pedra A exigência de que o novo Coaf seja composto apenas por servidores promete voltar durante tramitação da MP no Congresso. Alguns políticos demonstram preferência pela norma.

No papel Bolsonaro pediu pareceres sobre o projeto de lei de abuso de autoridade à AGU, à CGU e ao Ministério da Justiça. O da Controladoria só deve ser entregue semana que vem. O presidente quer esperar os documentos para decidir sobre vetos.

Brecha Parecer da Consultoria Legislativa que disse ser viável a supressão de trechos inteiros de uma PEC sem que isso interfira em sua promulgação animou o PT do Senado. A bancada quer usar esse instrumento para cortar dispositivos da reforma da Previdência.

Queda de braço Caminhoneiros articulam ato para pressionar o Supremo. Em vídeo, um dos líderes da classe, o Chorão, prega paralisação no dia 4, quando haverá julgamento da tabela mínima de frete.

Visita à Folha Cristina Palmaka, presidente da SAP Brasil, visitou a Folha nesta terça (20). Estava acompanhada de Luciana Coen, diretora de Responsabilidade Social Corporativa e Comunicação da SAP, e Venicius Gonçalves, diretor da Imagem Corporativa.

TIROTEIO

O ativismo judicial deve ser duramente combatido. Esta sentença envergonha o Judiciário e compromete o Estado de Direito

Do advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo prerrogativas, sobre a condenação de Fernando Haddad na Justiça Eleitoral de São Paulo