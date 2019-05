Lava Jato do Rio apura outras suspeitas de lavagem de dinheiro por meio de bancos

Bilhete premiado Investigadores que acompanham de perto os trabalhos da força-tarefa da Lava Jato no Rio avisam que a operação deflagrada nesta terça (28) contra dois ex-gerentes do Bradesco é apenas o começo de um longo novelo a ser desfiado pelos procuradores. As contas devassadas nesta etapa da apuração pertencem a um empresário suspeito de lavar dinheiro para doleiros. Como ele, existem mais citados em atividades igualmente suspeitas nesta e em outras instituições financeiras.

Diga a que veio A operação desta terça é um desdobramento da Câmbio, Desligo. Desde que foi deflagrada, em maio do ano passado, a apuração é vista como uma bomba capaz de suplantar o potencial explosivo da Lava Jato.

Desmanche Três importantes técnicos do IBGE anunciaram a colegas que deixarão o instituto na esteira do polêmico enxugamento do Censo 2020. Além do ex-presidente, Antônio Olinto, devem deixar a casa Denise Britz e Pedro do Nascimento Silva –o primeiro brasileiro a dirigir o Instituto Internacional de Estatísticas.

Vaso quebrado O pacto proposto por Jair Bolsonaro aos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo não despertou a confiança dos principais líderes do Congresso. A sentença “palavra que vem do Planalto não vale um real” tornou-se corrente nos corredores do Legislativo.

Recuo do recuo Dirigentes partidários que haviam aconselhado Bolsonaro a mudar a estrutura do governo e a trocar alguns de seus representantes no Congresso receberam sinais de que o presidente não vai implementar as sugestões –não na escala que indicara dias atrás.

Gênios indomáveis A irritação de Bolsonaro com os integrantes do seu PSL chegou ao auge. Nos últimos dias, o presidente tem afirmado que 90% da bancada de sua sigla não se reelegerá “se continuar desse jeito”.

Gênios indomáveis 2 Ele se ressente do fato de que, muitas vezes, seus partidários simplesmente ignoram as orientações do governo.

Para deixar claro A resolução na qual o PSDB paulista determinou o lançamento de candidatos em todas as cidades do estado também veda “qualquer coligação” com nomes do PT.

Apesar de você O DEM, partido dos presidentes da Câmara e do Senado, faz sua convenção nacional nesta quinta (30) disposto a emitir uma série de recados internos. Sob o mote “O Brasil não pode parar”, a sigla vai reafirmar compromisso com as reformas “independentemente do governo”.

Sou mais eu A direção da legenda quer deixar claro que o DEM não é nem linha auxiliar do bolsonarismo nem de grupos fisiológicos. A ideia é rechaçar o patrulhamento das hordas governistas e também o carimbo dos que vendem dificuldade para ter facilidade.

Game of thrones Pela primeira vez nesta legislatura, Joice Hasselmann (PSL-SP) perdeu o posto de rainha da internet. Foi desbancada por Carla Zambelli (PSL-SP), que inflou suas redes com posts de atos pró-governo no domingo (26) e conquistou o 1º lugar no ranking de influencers do Congresso da FSB Pesquisa.

Teste de fogo A UNE confirmou nesta terça (28) a convocação de atos contra a política educacional de Bolsonaro em mais de 150 cidades e 11 países. Os diretórios estudantis das universidades federais decidiram aderir aos protestos do dia 30.

TIROTEIO

Mais do que examinar a sanidade do esfaqueador, a essa altura talvez seja necessário avaliar o equilíbrio do presidente

Do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), após perícia contratada pela defesa de Bolsonaro confirmar insanidade de Adélio Bispo