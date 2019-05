Partidos dizem que governo age contra centrão e desconfiam de pacto

Desconfiança é o meu nome O dia seguinte de Jair Bolsonaro e do PSL às manifestações pró-governo despertou em siglas de centro e centro-direita a certeza de que o presidente age para desmontar o bloco conhecido como centrão. Por isso, todas tentativas de compor com o Planalto estão sendo vistas com extremo ceticismo. Aliados de Rodrigo Maia (DEM-RJ) ressaltam que, mesmo sendo fiador das reformas, ele não foi poupado pelos bolsonaristas que foram às ruas defender mudanças na Previdência.

Dono da bola Os ataques ao democrata foram vistos como prova de que Bolsonaro não está disposto a dividir louros e nem valorizar gestos do Congresso em direção à pauta de sua equipe econômica.

Vem comigo Maia foi aconselhado a chamar os presidentes de partidos para uma atitude de solidariedade. Segundo um interlocutor, ele não pode ser o único a pagar por defender a autonomia do Parlamento.

Eterno retorno Os sinais de que o governo está disposto a investir contra partidos como PP, PL (ex-PR) e PRB provocou reação nas cúpulas das três bancadas. Não houve, porém, decisão de ação uníssona. Há quem pregue dar tempo à acomodação e quem diga que, neste cenário, o melhor a fazer é “não votar mais nada”.

Rebote Já os militares temem que os atos tenham reforçado a oposição, provocando insatisfeitos com o governo a medirem força nas ruas. A consequência, avaliam, seria um clima de instabilidade, com risco de conflitos.

Minha pauta Enquanto o governo trabalha para preservar o texto da medida provisória que reorganiza a Esplanada, o ministro Sergio Moro (Justiça) continua no esforço para tentar retomar o Coaf. Conversou com senadores no final da semana passada e conseguiu até virar votos.

Vacina Integrantes da centro-direita embarcaram na ideia de devolver o Coaf a Moro como precaução a eventual resposta de Bolsonaro. Calculam que o presidente vai baixar decreto entregando o órgão ao ministro, vendendo-se como “herói” e jogando o Congresso novamente na “lama”.

Vacina 2 Como o risco é de a medida que trata do tema caducar, o discurso será o de que a redução de pastas não produziu a economia propalada por Bolsonaro.

De dentro para fora A direção nacional do MDB apresenta na quarta-feira (29) nova minuta de estatuto partidário e de reestruturação de seu conselho de ética. Entre as regras propostas está a desfiliação automática de condenados pela Justiça em segunda instância.

De dentro para fora 2 A ideia é incorporar à sigla a dinâmica da lei da Ficha Limpa. O novo estatuto também prevê a criação de estrutura de auditoria de contas dos diretórios da legenda. A esse grupo caberia apontar a necessidade de apurações e suspeitas de mau uso dos recursos públicos.

Agora é que são elas O partido vai propor que seus dirigentes sejam escolhidos para mandato de quatro anos, sem direito à reeleição. Haverá ainda a garantia de que, nos primeiros oito anos de vigência do novo estatuto, 20% das vagas de direção da sigla sejam reservadas a mulheres. Depois, o índice subiria para 30%.

Olho grande Os bancos preparam resposta a projeto que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos e que visa aumentar a carga tributária do setor financeiro. A CSLL, atualmente em 15%, subiria para 20%. O argumento é que fará aumentar a taxa de juros.

Olho grande 2 No Congresso, há incômodo com os lucros bilionários do setor. Um senador sabia de pronto quanto um dos maiores bancos do país distribuiu a acionistas no ano passado. Ainda assim, parlamentares temem o efeito que o aumento da CSLL pode ter na economia já debilitada.

Tempo urge Em reunião com dirigentes do PDT e do PSB na semana passada, o ex-presidente Lula falou sobre a construção de uma rede de esquerda de oposição a Bolsonaro, mas também iniciou conversas sobre alianças com o PT nas capitais, já de olho nas eleições de 2020.

TIROTEIO

Vimos uma democracia que respira sem aparelhos. As pautas são legítimas, o extremismo a gente pinça e ignora

Do deputado Marco Feliciano (Pode-SP), sobre a manifestação de grupos contra o Supremo e o Congresso nos atos de domingo (26)