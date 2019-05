Deixa disso Depois de uma semana marcada pelo embate no Congresso, integrantes de diferentes alas do PSL passaram a pregar que os colegas diminuam a artilharia virtual contra parlamentares em nome da reforma.

Jogo bruto Em grupos de simpatizantes do partido no Nordeste, por exemplo, fotografia de um dos líderes do centrão circula com a inscrição “câncer do Congresso”.

