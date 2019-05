PSDB quer lançar candidato a prefeito nos 645 municípios de SP

WAR Sob direção do novo presidente, Marco Vinholi, o PSDB paulista vai baixar norma que obriga todos os escritórios da sigla nos 645 municípios do estado a lançarem candidatos a prefeito no ano que vem. A meta é ampliar o número de eleitos, hoje em 176. Na capital, Bruno Covas deverá ser candidato à reeleição.

WAR 2 A resolução com a regra vai ser publicada nesta quinta (23). Além do esforço de lançar candidaturas, o PSDB também está em franca campanha para atrair novos filiados no estado.

Leia mais notícias do Painel aqui.