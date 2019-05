Ataque indireto de Bolsonaro a Santos Cruz inflama ala do governo que quer reduzir poder dos militares

Quem precisa de inimigo? Ao desautorizar indiretamente em seu Twitter uma fala do ministro Santos Cruz (Secretaria de Governo), Jair Bolsonaro inflamou a ala que age para reduzir o espaço dos militares em sua gestão. O texto do presidente foi distribuído por simpatizantes de Olavo de Carvalho que pedem a demissão do general. A reação dos fardados veio num lamento: “Não é construtivo para ninguém. É tudo que a esquerda deseja, nossa desunião e o desajuste de ideias”, resumiu um dos que atuam no Planalto.

Premonição O estopim para a farpa lançada pelo presidente contra o ministro foi uma entrevista concedida por Santos Cruz à jornalista Vera Magalhães há um mês. Na ocasião, ele fez um chamado ao comedimento nas redes e disse que seu uso deveria ser “disciplinado” para evitar distorções do debate por extremistas.

Maçã envenenada O general mencionou na entrevista uma “melhoria” da legislação, sem falar em regulamentação, mas o uso da palavra “disciplinado” foi pinçado por integrantes do governo, provocando a reação de Bolsonaro.

Tiro certo Trecho da fala de Santos Cruz foi distribuído em grupos de WhatsApp por simpatizantes de Olavo de Carvalho na manhã deste domingo (5). Depois, no início da tarde, a resposta em que o presidente rechaçou qualquer regulação de mídias foi anexada aos destinatários para que não restasse dúvida sobre seu alvo.

Goleiro Santos Cruz atua em duas pontas sensíveis do governo: a articulação política e a publicidade. Há tempos sua atuação é questionada por olavistas que veem nele um entrave a manifestações mais incisivas de Bolsonaro nas redes.

Jogada casada Mais recentemente, integrantes da equipe econômica e outros técnicos reclamaram da mão firme com que o general segura a publicidade. Nas redes bolsonaristas, a campanha “Carlos Bolsonaro ministro” foi acoplada aos ataques a Santos Cruz.

Vai e racha Partidos de oposição se reúnem na quarta (8), na sede do PSB, para debater a reforma da Previdência e uma reação à política educacional de Bolsonaro. O ministro Abraham Weintraub (Educação), crítico do “viés ideológico” nas salas de aula, deve manter o presidente da Capes, Anderson Correia, no cargo.

Me ajuda… O governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), fazem os últimos ajustes no pacote de medidas que vai formar o chamado “novo pacto federativo” para mostrá-lo a governadores em reunião na quarta (8).

…a te ajudar Hoje, o conjunto de medidas prevê a apresentação de três projetos de lei complementar que dariam mais recursos aos estados. O socorro aos governadores virá acompanhado de pedido de apoio explícito de todos eles à reforma da Previdência.

Inseminação Com mudanças, as novas regras de aposentadoria já teriam cerca de 270 votos na Câmara. A equipe econômica crê que cada governador conseguiria agregar de dois a três votos a favor da medida. O pacote pró-estados será apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Dividir e conquistar Os projetos que compõem o pacto preveem: 1) partilha de ao menos 20% da cessão onerosa do pré-sal; 2) divisão do fundo social das reservas para gastos com saúde e educação; e 3) o chamado plano Mansueto, que define novos critérios para os estados conseguirem financiamento.

Preto no branco O TCU determinou que o Ministério da Economia se manifeste oficialmente sobre a decisão de submeter ao Congresso a repactuação da cessão onerosa.

Com emoção O tucanato de SP adiou a eleição da nova cúpula do PSDB Mulher no estado, num gesto que deflagrou troca de ofensas e até furto de urna de votação —devidamente recuperada pela polícia.

Com emoção 2 O pano de fundo é o controle de verbas destinadas às mulheres. Sem certeza de que a chapa apoiada pela direção da sigla venceria, jogaram a disputa para a frente.

TIROTEIO

O PSDB tem história para se orgulhar e seguir em frente. Camuflagem é artifício que não serve nem à velha nem à nova política

De Silvio Torres, tesoureiro do PSDB, sobre a discussão imposta pela nova elite do partido em torno da mudança de nome da legenda