Ao dizer que decidiria sozinho sobre ação na Venezuela, Bolsonaro deu recado a militares

Em casa mando eu A mensagem de Jair Bolsonaro que provocou um ruído de comunicação com a cúpula do Congresso era, na verdade, segundo aliados do presidente, um recado para auxiliares que atuam no Planalto. Bolsonaro escreveu em rede social que, sobre a Venezuela, qualquer hipótese seria decidida “exclusivamente” por ele. A declaração, inicialmente lida como afronta ao Parlamento, era endereçada aos militares e ao vice, Hamilton Mourão, contrários a qualquer intervenção no país vizinho.

Fiel da balança? O fato de o presidente não descartar definitivamente uma ofensiva armada contra o ditador Nicolás Maduro faz com que governadores se fiem na resistência dos militares a qualquer ato desse tipo para apostar no distanciamento do Brasil de um eventual conflito. Políticos de estados importantes acionaram generais para medir a temperatura em Brasília.

Sou mais eu A fala de Bolsonaro seria, então, um lembrete de que a decisão sobre a posição oficial do governo, em última instância, é dele. A tutela sobre o discurso público do presidente é alvo de disputa desde o início do governo, mais notadamente entre pessoas ligadas a Olavo de Carvalho e integrantes das Forças.

Tudo ou nada Os 27 governadores decidiram que vão atuar em uníssono contra a articulação de parte dos deputados de desatrelar o funcionalismo de estados e municípios das novas regras de aposentadoria que constam da reforma da Previdência. Até gestores de partidos da oposição teriam concordado em endossar o movimento.

Tudo ou nada 2 O recado dos governadores será transmitido ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em reunião semana que vem, dia 8.

Por asfixia O bloqueio de R$ 187 milhões do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, anunciado no final de março, fragilizou principalmente programas do Ibama e do ICMBio de fiscalização, conservação de espécies e combate a incêndios florestais.

Por asfixia 2 Levantamento do PSOL indica que 38% da verba de combate a incêndios foi travada. O mesmo ocorreu com 24% do dinheiro da fiscalização ambiental e com 60% do orçamento de controle de substâncias químicas.

Forcinha Parecer do Ministério Público de Contas deve ampliar a pressão para que as construtoras Andrade Gutierrez e Odebrecht colaborem com o TCU. As empreiteiras estão na mira da corte por irregularidades detectadas pela Lava Jato em Angra 3.

Forcinha 2 O gatilho que pode apressar a Odebrecht e a Andrade surgiu em parecer sobre pedido de colaboração formulado pela Camargo Corrêa —a terceira construtora envolvida no caso. No documento, a procuradoria sugere que o tribunal declare a inidoneidade das três firmas e suspenda a punição por um prazo determinado.

Forcinha 3 “O tribunal pode declarar a inidoneidade e, no caso de autorizar a colaboração, suspender os efeitos. Se os termos acordados forem cumpridos, extinguirá a pena; caso contrário, a suspensão será revogada”, diz o parecer.

Novo de novo O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), conversou na semana passada com o apresentador Luiz Datena. Tema: disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Hoje filiado ao DEM, o apresentador já ensaiou entrar na política diversas vezes.

Alerta vermelho O governador da Bahia, Rui Costa,prepara forte campanha de combate à violência contra a mulher. Dados preliminares alarmaram o petista. Só nos primeiros 95 dias de 2019, as delegacias de atendimento à mulher de Brotas e Periperi, dois bairros de Salvador, registraram 3.020 denúncias.

Alerta vermelho 2 Filme produzido pelo governo baiano traça uma espécie de linha do tempo do feminicídio. “Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo”, pontua.

Nós já convivemos com índices elevados de assassinatos no campo e o presidente ainda banaliza o direito de matar

Do deputado Edmilson Rodrigues (PSOL-PA), após Bolsonaro dizer que quer isentar de punição proprietário rural que atirar em invasor