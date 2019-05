Presidente do Senado avisou Bolsonaro que mensagem sobre Venezuela soou como ‘desprezo’ ao Congresso

Fica a dica Além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o comandante do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ficou incomodado com a mensagem na qual Jair Bolsonaro disse que a decisão de intervir na Venezuela seria “exclusivamente” dele.

Palavra tem poder Pessoas próximas a Alcolumbre contam que o senador fez chegar ao presidente na quarta (1º) que além de esse tipo de declaração aparentar certo desprezo pelo Legislativo, na situação atual, uma intervenção militar no país vizinho não seria autorizada pelo Congresso.

Tempo ao tempo A parlamentares, Bolsonaro teria dito que a situação na Venezuela só terá um desfecho daqui a cerca de duas semanas.

