Discussão de inidoneidade no TCU reacende debate sobre acordos de leniência da Lava Jato

Sem fim O parecer do Ministério Público de Contas que orientou o TCU a declarar as empreiteiras Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht inidôneas reacendeu discussões na corte a respeito do impacto que esse caso pode ter sobre os acordos de leniência firmados pelas empresas com a Lava Jato.

Sem fim 2 Para o Ministério Público de Contas, o tribunal pode condenar as construtoras à inidoneidade por irregularidades em Angra 3, mas suspender a punição às que colaborarem com a elucidação de crimes –condição que, até agora, só é dada como cumprida pela Camargo.

Sem fim 3 O TCU vê indícios concretos de superfaturamento na obra, fraude não admitida pela Odebrecht e pela Andrade. Por isso, para ambas, a condenação à inidoneidade pode vir acompanhada de pedido ao STF de suspensão da leniência firmada com a Lava Jato, sob a alegação de que elas omitiram irregularidades.

