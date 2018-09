Alckmin mantém Bolsonaro sob pressão e mira PT em busca de eleitor antipetista

Alvo duplo A campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) vai manter Jair Bolsonaro (PSL) sob forte artilharia, mas também planeja iniciar em breve ataques mais incisivos contra o PT, numa tentativa de recuperar a simpatia de eleitores antipetistas que trocaram os tucanos pelo capitão reformado do Exército. Pesquisas feitas pela equipe de Alckmin com grupos de indecisos para avaliar a repercussão dos primeiros programas de televisão indicaram que o tiroteio causou avarias no apoio a Bolsonaro.

Lição de casa Os levantamentos do PSDB foram realizados em três capitais, São Paulo, Goiânia e Recife. Outros adversários de Bolsonaro fizeram estudos semelhantes, alcançando as mesmas conclusões.

Próximo passo Se a estratégia para fazer o deputado desidratar der certo, Alckmin e Henrique Meirelles (MDB) se preparam para subir o tom de suas propostas para segurança pública e combate à violência, o principal tema de Bolsonaro.

Deixa quieto Alckmin não quer saber de confronto jurídico com o PT agora. Decidiu não recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para impedir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de aparecer nos programas do partido.

No limite A direção do PT define nesta segunda (3) a estratégia para recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE que tirou Lula da corrida eleitoral. Haverá reuniões com advogados e o ex-presidente, preso em Curitiba.

Resta um Como os ministros do STF com assento no TSE não podem julgar o caso de novo, ele pode ir para a Segunda Turma da corte. Luís Roberto Barroso e Rosa Weber compõem a Primeira Turma.

Fica a dica Em sua tese de doutorado sobre tratados internacionais de direitos humanos, defendida na Universidade de São Paulo em 1981, o ministro Ricardo Lewandowski seguiu linha semelhante à que Edson Fachin adotou ao votar a favor de Lula no TSE.

Fica a dica 2 Na dissertação acadêmica, Lewandowski escreveu que países signatários de pactos internacionais se comprometem a cumprir todas as disposições dos acordos. No caso de Lula, o TSE decidiu à revelia de comitê da Organização das Nações Unidas que opinou a favor do petista.

Calendário Prestes a assumir a presidência do STF, o ministro Dias Toffoli indicou a colegas que pretende retomar a discussão sobre prisões após condenação em segunda instância no início de 2019, na volta do recesso de fim de ano.

Reverência O gesto tem como alvo principal o ministro Marco Aurélio Mello. Relator das ações que questionam a orientação da corte sobre o assunto, ele cobra há meses a definição de uma data para julgamento da questão no plenário.

Passa no RH Toffoli, que assume o STF no dia 13, decidiu manter pelo menos três integrantes da cúpula administrativa do tribunal, o diretor-geral e os chefes das secretarias responsáveis por segurança e relações internacionais.

Sob pressão Um aliado do ex-deputado Valdemar Costa Neto, chefe do PR, tenta abrir nova frente na disputa travada há meses pelo governo com o Tribunal de Contas da União em torno do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

Em nome dele Na quarta (29), o deputado Edson Moreira (PR-SP) ingressou na Justiça com ação popular contra o TCU, para forçá-lo a rever decisão que impede a reabertura do terminal para voos entre estados. A medida interessa à estatal Infraero, que administra Pampulha e é feudo do PR.

Pires na mão Candidato em Pernambuco a uma vaga na Câmara, Túlio Gadêlha (PDT) escolheu uma churrascaria do Rio para jantar de arrecadação de fundos destinados à sua campanha, nesta segunda (3). Uma doação mínima de R$ 150 garante lugar à mesa.

RSVP A jornalista Fátima Bernardes, apresentadora da TV Globo e namorada do candidato, distribuiu o convite a amigos e chamou todos para conhecer as ideias de Gadêlha.

TIROTEIO

Nosso objetivo é dar estabilidade e legitimidade ao pleito. O PT claramente coloca seus interesses acima dos do eleitor

De João Amoêdo, candidato à Presidência pelo partido Novo, sobre ação movida contra aparição de Lula nos programas eleitorais do PT