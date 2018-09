Para ministros, divergência no TSE não deve mudar chances de Lula no Supremo

Para constar A divergência exibida pelos três ministros do STF que compõem o Tribunal Superior Eleitoral não deverá provocar mudança nas chances de Lula quando o Supremo analisar os próximos recursos do líder petista, apostam integrantes da corte.

Para constar 2 A discordância se deu em torno do despacho da ONU a favor de Lula, que ministros do STF já desqualificaram nos bastidores e em público. Questionado recentemente sobre o documento, Alexandre de Moraes disse: “Cada macaco no seu galho”.

Dentro do possível As chances de um ministro do Supremo conceder uma liminar favorável a Lula são consideradas remotíssimas. Submeter o caso ao plenário, assinalam integrantes da corte, já seria prova de grande consideração.

O que cativas Magistrados que acompanharam o julgamento do registro da candidatura de Lula fizeram questão de pontuar: dos sete ministros que compõem o TSE, os três oriundos do STF foram nomeados por Dilma Rousseff e os dois do STJ, por Lula.

