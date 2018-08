Alckmin estreia na TV com peça dramática para comover eleitor de Bolsonaro; veja

Nascido para matar Geraldo Alckmin (PSDB) se inspirou em uma premiada campanha inglesa pró-desarmamento para estrear seu arsenal contra Jair Bolsonaro (PSL) na TV. Batizado de “A bala”, o filme do tucano não faz menção ao rival, mas ataca uma das ideias que movem o eleitor dele. Ao som de música clássica, o projétil de uma arma atinge objetos que simbolizam fome, desemprego e saúde. No último quadro, ele encontra a cabeça de uma criança. “Não é na bala que se resolve”, diz a legenda.

Tal e qual O filme estrangeiro que inspirou a equipe de publicidade do tucano foi o “Kill the guns”, ou “Mate as armas”, em tradução livre. No fim da peça inglesa, a mensagem que aparece é: “Pare as balas. Mate as armas”.

No alvo A mensagem final foi alterada para dar ênfase a frase que Alckmin já vem repetindo à imprensa, de que os problemas do país não serão resolvidos à bala. A equipe de comunicação do PSDB submeteu a peça a diversas pesquisas qualitativas. O filme provoca reações fortes e é rapidamente vinculado a Bolsonaro.

Emotivo As enquetes influenciaram, por exemplo, a decisão de colocar uma menina e não um menino no fim da propaganda. Nesse formato houve mais apelo entre as mulheres –público em que a rejeição de Bolsonaro é alta. O comercial será o abre-alas tucano no horário eleitoral.

No meu terreno Na primeira propaganda que terá na TV, Bolsonaro vai fazer um chamado para que seus eleitores o sigam nas redes sociais. O presidenciável tem apenas oito segundos no horário eleitoral e, por isso, vai centrar sua estratégia na internet.

Eu com elas Em uma das inserções que já estão prontas, o capitão reformado aparece ao lado de sua filha de sete anos. A peça é voltada ao eleitorado feminino e fala sobre família.

Foi por você Logo na primeira peça do horário eleitoral, João Doria (PSDB) deverá justificar sua saída da prefeitura paulistana. O tucano dirá que, se eleito governador, vai poder ajudar mais a capital.

Foi por você 2 Doria afirma que boa parte dos problemas da cidade são de responsabilidade do estado e cita a segurança pública como exemplo.

Venha o que vier A decisão do TSE de analisar a ação que questiona a aparição de Lula na TV nesta sexta (31) –dia em que as inserções da disputa presidencial começam a circular– não pegou o PT de surpresa. O partido se esforça para fazer filmes que contemplem os cenários mais adversos.

A minha voz é sua Na internet, o PT lançou peças em que até a voz de Lula é substituída pela de um ator que faz narrações de textos atribuídos ao ex-presidente.

Tô dizendo A pressa do TSE em definir a situação do petista será usada para ilustrar junto à militância a tese de que o ex-presidente é vítima de uma perseguição política.

Até aqui de mágoa Irritado com a repercussão das suspeitas de que empresa do candidato a senador Miguel Corrêa (PT-MG) pagou influenciadores digitais para falar bem de aliados, o PT nacional começou a dizer que pode rever a decisão de lançá-lo na disputa.

Dividir e conquistar Em estratégia para arregimentar eleitores, Ciro Gomes e sua candidata a vice, Kátia Abreu (PDT-TO), dividiram as agendas. Até o dia 15, a senadora vai percorrer regiões de São Paulo, Rio e Minas. O presidenciável, por sua vez, reforçará reduto no qual já é conhecido: o Nordeste.

Nunca é demais Assim como fizeram com o auxílio-moradia, dirigentes de associações que representam os juízes estão em romaria ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir que a corte acabe com o auxílio-alimentação da magistratura. Ação que trata do assunto será analisada dia 12.

Um em um O primeiro a ouvir a cantilena foi o ministro Dias Toffoli. Agora, Ricardo Lewandowski deve receber os defensores do penduricalho.

