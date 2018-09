Bolsonaro chega perto de R$ 1 milhão com arrecadação de recursos na internet

Cofre cheio Entre os principais candidatos à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL) lidera a arrecadação de recursos para a campanha nas vaquinhas virtuais. Segundo o site que controla o financiamento coletivo do deputado, ele havia juntado R$ 962 mil em contribuições até sexta (31).

Cofre cheio 2 O PT ficou com o segundo lugar no ranking. As doações para o ex-presidente Lula, que teve o registro de sua candidatura barrado pelo TSE, chegaram a R$ 746 mil.

De grão em grão Marina Silva (Rede) obteve R$ 263 mil. Ciro Gomes (PDT), R$ 112 mil. O sistema usado por Geraldo Alckmin (PSDB) não exibe o total arrecadado pelo tucano.

Leia mais notícias do Painel aqui.