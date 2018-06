Flerte de PP com Ciro Gomes irrita o Planalto, que acena com retaliação

Sem interseção Diante do flerte do PP com Ciro Gomes (PDT), aliados de Michel Temer decidiram enviar um recado à sigla, que tem o comando de três grandes ministérios —Cidades, Saúde e Agricultura— e o da Caixa. O candidato do PDT refere-se ao presidente como quadrilheiro e já previu a prisão dele. Trata o MDB como “partido de ladrão”. Se o PP quiser embarcar na de Ciro, avisam integrantes do Planalto, deve fazê-lo sabendo que haverá problema e que poderá deixar de ser sócio do governo.



Não tá comigo Sob o comando do senador Ciro Nogueira (PI), o PP se uniu ao DEM com a estratégia de acumular cacife para negociar com presidenciáveis. Hoje, o piauiense e o presidente do Democratas, ACM Neto, são os principais incentivadores da manutenção da pré-candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Biombo A explicação para o movimento dos dois é simples: enquanto Maia estiver entre as opções, eles não precisam definir um rumo e postergam eventual desgaste com antigos aliados.

Meu tempo PP e DEM só querem anunciar que candidatura vão apoiar ao Planalto em julho. De preferência pouco antes do dia 15.

Bom para o moral Com o candidato pressionado e sob a ameaça de debandada de siglas que historicamente apoiam o PSDB, a campanha de Geraldo Alckmin vai lançar site para cadastrar eleitores dispostos a ajudar.

Crescei… “Estamos diante das eleições mais difíceis e decisivas que já vivemos. Preencha o formulário abaixo e faça parte das mudanças que o Brasil precisa!”, diz o texto na página principal. O nome dado à plataforma é literal: “Eu apoio Geraldo Alckmin”.

…e Multiplicai Ao entrar na página, além de informar nome, número de WhatsApp, a cidade e o estado em que vive, o colaborador é orientado a escolher como participar da campanha: eventos de rua, militância virtual e até doações.

Juntos Apesar de estarem divididos na disputa presidencial, os cincos partidos de esquerda —PT, PC do B, PSB, PDT e PSOL— vão lançar no dia 26 um bloco para orientar candidatos ao Legislativo. A ideia é que após a eleição a frente parlamentar seja formalizada no Congresso.

Olho por olho… Integrantes da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) querem entrar com uma ação contra o ministro Gilmar Mendes, do STF. Há contrariedade com as críticas do magistrado à categoria. A direção da entidade fará consulta aos associados antes de iniciar a ofensiva judicial.

…Dente por dente A enquete direcionada aos cerca de 1.300 filiados da ANPR deve ser realizada em agosto. A entidade espera obter autorização para ingressar com ação civil contra o ministro —neste caso, o julgamento caberia à primeira instância da Justiça.

Vai ter volta Se for levada adiante, a ofensiva da ANPR tem potencial para deteriorar as relações entre procuradores e o Supremo. Gilmar Mendes pode ser o mais enfático, mas não é o único ministro da corte a criticar não só a conduta como também os métodos de investigadores.

Só o meu umbigo Agora a Frente Parlamentar da Agricultura decidiu engrossar o movimento de entidades que querem derrubar o tabelamento do frete. No auge da crise instalada pelo levante dos caminhoneiros, o agronegócio declarou apoio e deu suporte à paralisação.

Causa própria Os ruralistas só retiraram o suporte aos paredistas no momento em que começaram a ter prejuízos.

Quase lá Dirigentes do DEM avisaram integrantes do PSB que devem definir até o fim da próxima semana que rumo vão tomar nas eleições paulistas. Tucanos já dão como certa a aliança com João Doria.

Haja o que houver Com a chance mínima de obter o apoio do DEM, dirigentes do PSB decidiram deixar a vaga de vice de Márcio França (PSB-SP) livre. Vão usar o espaço para negociar com outras siglas.

TIROTEIO

O PT gira, sempre, ao redor de Lula! Sem a presença dele a sigla não existe

Do deputado Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), sobre a decisão petista de rifar candidatos nos estados em troca do apoio ao ex-presidente