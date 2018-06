Após DR, tucanos dizem que Alckmin corre risco de se isolar do próprio partido

Antes só? Enquanto Ciro avança, o desconforto instalado no tucanato pode levar a um isolamento de Geraldo Alckmin (SP), candidato do PSDB ao Planalto. O saldo da conversa que o presidenciável teve com quadros da sigla, na segunda (5), instalou o clima de cada um por si.

Inferno são os outros Em relatos a dirigentes da legenda, os tucanos que estiveram com Alckmin disseram que vão tocar as articulações em seus estados independentemente do aval do paulista.

Inferno são os outros 2 Os aliados mais próximos de Alckmin ficaram indignados com a aprovação de projeto que eleva os salários em São Paulo. O rigor fiscal é uma das vitrines da campanha presidencial.

