Bloco capitaneado por DEM e PP pode rachar na disputa pelo governo de SP

Cada um na sua O consórcio capitaneado pelo DEM e pelo PP junto a outros partidos do centrão pode se dividir já em São Paulo. Parte da cúpula do Democratas quer apoiar Doria na eleição. Os pepistas, por sua vez, simpatizam mais com o nome do governador Márcio França (PSB).

Sem consenso Doria ofereceu a vaga de vice para o DEM, que pode ainda lançar o apresentador José Luiz Datena como um dos candidatos da chapa com o PSDB ao Senado. Ainda assim, a sigla não conseguiu bater o martelo. Os próximos dez dias devem ser decisivos.

