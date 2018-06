PP e DEM avaliam fechar com Ciro para reduzir chances de ficarem na oposição em 2019

Matemática pura e simples PP e DEM vão decidir seus rumos na eleição de olho em um dado pragmático: embora menos intuitiva, a aliança com Ciro Gomes (PDT) poderia ser mais estratégica. Se ele passar ao segundo turno, ótimo. Se for abatido por Geraldo Alckmin (PSDB), sem problema. Pelo perfil, o tucano seria obrigado a recorrer à centro-direita para governar. O pedetista, não. Ele tem a esquerda. Por isso, as siglas avaliam que fechar com Ciro agora pode reduzir as chances de acabarem na oposição em 2019.

O amor e o poder A decisão, porém, não é simples. O DEM tem muito mais afinidade ideológica com os tucanos e alimenta uma relação com Alckmin há anos. Esses fatores estão na balança, mas a cúpula do partido já admite que avalia a sério a possibilidade de acabar fechando com o pedetista.

Não ajudam O fato de o PSDB ter exposto sua desconfiança quanto à viabilidade de Alckmin na corrida presidencial deu força à corrente do DEM que prega olhar para Ciro.

Minha turma Apesar do nome de Benjamin Steinbruch (PP) ser cotado para formar a chapa do pedetista, internamente, aliados apostam que a primeira opção de Ciro é firmar aliança com o PSB –e aí esta sigla indicaria o vice.

Noiva disputada O PT fará neste fim de semana seu gesto mais explícito ao PSB. Lançará resolução informando que o quadro nacional prevalecerá sobre os acordos estaduais e que a prioridade da sigla é atrair os socialistas.

A fórceps O texto também colocará o PC do B como um dos partidos a serem conquistados para o palanque nacional. O PT lança nesta sexta (8) a candidatura de Lula.

Sujeito oculto O partido fez na noite desta quinta (7) os arremates finais na carta do ex-presidente que será lida no palanque de lançamento de sua candidatura, em Minas. No texto, Lula volta a dizer que não se conforma com a situação em que está –preso.

Sujeito oculto 2 “Não fui tratado pelos procuradores da Lava Jato, por [Sergio] Moro e pelo TRF-4 como um cidadão igual aos demais. Fui tratado sempre como inimigo”, escreveu o petista. “Sonho ser o presidente de um país em que todos tenham direitos e ninguém tenha privilégios.”

Perto do fim Integrantes do Ministério Público Federal estão na expectativa de que o ex-procurador Marcello Miller seja denunciado ainda na próxima semana por sua atuação como advogado da JBS.

Motivo O inquérito da Polícia Federal que apura a conduta de Miller está praticamente fechado, e os procuradores que tocam o caso no MPF já analisam documentos para concluir a acusação.

Efeito colateral Indagado sobre a série de críticas que sofre por sua atitude no Supremo, o ministro Gilmar Mendes respondeu o seguinte: “Se me perguntarem qual é o meu éthos hoje, eu digo: é evitar que se cometam abusos. Eu não ligo. Já construi muitas obras. Fiz o bastante. Agora, quero evitar que se cometam tragédias”.

Céu é o limite Operadores do mercado financeiro se preparam para uma disparada ainda maior do dólar neste ano, especialmente por conta da instabilidade eleitoral. Participação de Rogério Xavier, um dos fundadores da SPX Capital, em evento do BTG, na quarta (5), viralizou. Ele disse que a moeda pode bater R$ 5,30.

De Carona com o caos A greve dos caminhoneiros continua rendendo dividendos a nomes mais radicais da direita. Levantamento da FSB apontou o deputado Cabo Daciolo (Patriota-RJ) como o mais influente do Congresso nas redes sociais –ele desbancou Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

De carona com o caos 2 Daciolo encabeça o ranking, que foi fechado nesta quinta (7). Foram analisadas interações entre os dias 29 de maio e 4 de junho. No período, ele publicou sete vídeos contra Temer e a favor dos “representantes dos caminhoneiros”. Um dos filmes chegou a bater 1,3 milhão de visualizações.

TIROTEIO

A urna eletrônica retirou da apuração a mão humana, acabou com o mapismo. Voto impresso é o retorno à fraude eleitoral

De Carlos Velloso, ex-presidente do Supremo, sobre a decisão da corte de suspender a impressão de votos nas eleições deste ano