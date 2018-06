Steinbruch se afasta da Fiesp e abre caminho para ser vice de Ciro

Pronto para a batalha Benjamin Steinbruch enviou uma carta à Fiesp na noite desta quarta-feira (6) comunicando seu afastamento temporário da função de vice-presidente da entidade. Com o ato, cumpriu a regra legal que exige a desincompatibilização de funções para disputar a eleição. O dono da CSN é cotado para ser candidato a vice na chapa de Ciro Gomes (PDT) ao Planalto. O pedetista já disse que o empresário, filiado ao PP, “responde perfeitamente” ao perfil que busca para ingressar na disputa.

Mensagem… Na carta, Steinbruch fez questão de enviar uma indireta que não passou despercebida pela cúpula da Fiesp. Ele ressalta duas vezes no texto que está se afastando do posto de “primeiro vice-presidente eleito”.

… para você Paulo Skaf (MDB), que deixou o comando da federação para disputar o governo de São Paulo, arbitrou o substituto sem se ater à linha sucessória.

Forcinha O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), é amigo pessoal de Ciro Gomes e de Steinbruch. Ele é o grande entusiasta de um acordo com o pedetista.

Antes só? Enquanto Ciro avança, o desconforto instalado no tucanato pode levar a um isolamento de Geraldo Alckmin (SP), candidato do PSDB ao Planalto. O saldo da conversa que o presidenciável teve com quadros da sigla, na segunda (5), instalou o clima de cada um por si.

Inferno são os outros Em relatos a dirigentes da legenda, os tucanos que estiveram com Alckmin disseram que vão tocar as articulações em seus estados independentemente do aval do paulista.

Inferno são os outros 2 Os aliados mais próximos de Alckmin ficaram indignados com a aprovação de projeto que eleva os salários em São Paulo. O rigor fiscal é uma das vitrines da campanha presidencial.

Moinho de vento Mesmo desautorizado pelo presidente do MDB, Romero Jucá (RR), Carlos Marun (Secretaria de Governo) segue tentando articular candidatura que desbanque Henrique Meirelles.

Sai dessa Aliados do ex-ministro da Fazenda, porém, garantem que a situação dentro da sigla está controlada, e a relação com o Planalto, normal.

Superlativa A força-tarefa da Lava Jato no Rio fechou na noite desta quarta (6) a primeira denúncia da Operação Câmbio, Desligo, que marcou ofensiva inédita sobre doleiros. Cerca de 60 serão acusados.

Superlativa 2 Na peça, o Ministério Público Federal relata 186 fatos criminosos. Dario Messer, conhecido como o “doleiro dos doleiros”, foi imputado em todos eles.

Não custa tentar Marco Aurélio Mello, do STF, fez novo pedido a Cármen Lúcia para que a ação contra prisões após condenação em segunda instância entre na pauta do plenário da corte. Enviou ofício no último dia 22.

Catimba O STJ segue dividido a respeito da restrição do foro. Mesmo sem consenso nem sequer sobre a prerrogativa para conselheiros de tribunais de contas, o ministro Luís Felipe Salomão pautou um caso que trata de um governador, um de um desembargador e outro de um procurador.

De casa Advogado eleitoral de Michel Temer, Gustavo Guedes defenderá o deputado Wladimir Costa (SD-PA), aquele que tatuou o nome do presidente com henna antes da votação de denúncia na Câmara.

Um a um Aliados de Jair Bolsonaro (PSL-RJ) admitem que um dos desafios do presidenciável é conseguir respaldo no Congresso. Como ele é reticente a alianças, seu grupo partirá para articulação individual.

Minha bancada Hoje, bolsonaristas calculam ter o suporte de 50 deputados. A meta é chegar a 100 até a eleição.

Idas e vindas Depois de um período de forte estremecimento, Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sentaram para conversar. Fizeram análise do cenário. A tensão diminuiu.

TIROTEIO

O governo Michel Temer só sabe fazer conta quando é para aumentar impostos, para asfixiar os trabalhadores

Do senador Renan Calheiros (MDB-AL), sobre a dificuldade do Planalto de conseguir abater, de fato, R$ 0,46 do preço do diesel