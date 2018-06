Na véspera do ato de lançamento da pré-candidatura presidencial de Lula, o PT divulgou nesta quinta (7) o primeiro vídeo e o jingle da pré-campanha do petista ao Palácio do Planalto.

No filme, que reúne imagens das caravanas de Lula pelo país, o partido amarra à campanha presidencial o mote “Lula livre”, em defesa da liberdade do petista. “Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar, um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive, olha Lula lá”, diz a música.

No vídeo de pouco mais de um minuto, o PT inseriu imagens e trechos do último discurso de Lula antes de ser preso. Aparece em destaque uma das frases da parte final da fala de do ex-presidente no ato no Sindicato dos Metalúrgicos, em 7 de abril: “Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais poderão deter a chegada da primavera”.

O partido dedica o início do filme e do jingle a críticas ao governo Michel Temer, com imagens que remetem à crise econômica e à alta do desemprego e com os versos “meu querido, Brasil, o que fizeram com você?”.

