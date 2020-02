Passará por Damares avaliação de OCDE sobre direitos humanos no Brasil

Prova Caberá ao ministério de Damares Alves (Mulher) receber missão da OCDE, em abril ou maio, para uma avaliação sobre o cumprimento de princípios ligados aos direitos humanos no país. O Brasil briga por uma vaga na entidade.

Prova 2 Compradores internacionais, principalmente europeus, têm exigido adequação de fornecedores a estes princípios. O governo espera com isso melhorar a imagem com estrangeiros. Hoje há muitas queixas sobre descaso com a Amazônia. visita Será a primeira revisão da OCDE desde que Bolsonaro assumiu —a última foi em 2018, sobre a digitalização dos serviços públicos.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (3) clique abaixo:

Hoje crítico do fundo partidário, deputado usou verba para bancar camisetas com seu nome

Guedes alega segurança para usar voos da FAB; Onyx não tem apoio de evangélicos

Ministério Público apura se houve boicote a conselho da criança e do adolescente