Guedes alega segurança para usar voos da FAB; Onyx não tem apoio de evangélicos

Vale transporte Para requisitar viagens em aviões da FAB, Paulo Guedes (Economia) apresentou como justificativa a necessidade de segurança. Em reposta pela Lei de Acesso à Informação, o ministério disse que as solicitações são feitas quando “questão econômica está sendo tratada e há grande repercussão”.

Vale transporte 2 Além de reuniões de governo, Guedes usou aviões oficiais para dar palestras em eventos.

Fritura Onyx Lorenzoni (Casa Civil) não terá ajuda da bancada evangélica para retomar fôlego no governo. Parlamentares dizem que, no passado, ele ajudou a fritar dois indicados do grupo no Planalto: Pablo Tatim e Leonardo Quintão. Por isso, a preferência é por Luiz Eduardo Ramos (Governo), que é batista

