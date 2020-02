Hoje crítico do fundo partidário, deputado usou verba para bancar camisetas com seu nome

Pano para manga O deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) mandou confeccionar, em agosto do ano passado, 500 camisetas personalizadas com a inscrição “Filipe Barros deputado federal” nas costas. O custo de R$ 6.750 foi bancado pelos cofres públicos, mais especificamente pelo fundo partidário do PSL. Hoje Barros milita pela criação do Aliança pelo Brasil. Montou, inclusive, o “Busão do Aliança”, decorado com a sua imagem e a de Jair Bolsonaro, para colher apoio pelo interior do Paraná.

Mudança Ao contrário do que estão divulgando por aí, esse ônibus não tem dinheiro público, não tem dinheiro de cota parlamentar, ou seja, essa imoralidade não existe”, afirma Barros no vídeo em que divulgou a ideia.

Tolerância zero O deputado acompanhou Bolsonaro em viagem à Índia e, na parada em Nairóbi, gravou vídeo com o presidente em que ambos ressaltam que vão criar um partido “sem fundão”.

Ordens superiores O deputado disse ao Painel que as camisas foram usadas na campanha de filiação ao PSL, ação “planejada e executada a mando do presidente nacional do partido, Luciano Bivar”. A Folha mostrou neste domingo (2) que o partido gastou a verba do fundo com carros e restaurantes de luxo.

De saída Prossegue o deputado: “Destaco, contudo, que as divergências quanto ao uso do fundo partidário, especialmente a falta de transparência no controle desse recurso, são parte integrante da ação com a qual entrei no TSE, em dezembro, pedindo desfiliação da sigla por justa causa.

TIROTEIO

Enquanto o dinheiro dos impostos for usado para luxos de poucos, muitos ficarão sem educação, saúde e segurança

Do deputado Vinicius Poit (Novo-SP), sobre gastos feitos pelo PSL, com verba pública do fundo partidário, em decoração e jantares

