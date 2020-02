AGU é alvo de 50 ações por revisão de notas do Enem

Queima filme As críticas a Abraham Weintraub (Educação) provocaram, nesta semana, reações no mercado financeiro. Grandes investidores avaliam que ele reforça a imagem de que o Brasil é um país pouco maduro e que, à exceção de Paulo Guedes (Economia), trata-se de uma administração disfuncional.

Queima-filme 2 Uma das teses de gestores ouvidos pelo Painel é de que uma eventual substituição do MEC poderia até gerar otimismo no mercado. Nesta sexta (31), Bolsonaro publicou nas redes sociais uma foto com o ministro.

Montanha Até agora, 50 ações foram ajuizadas contra a União para revisão de notas do Enem.

