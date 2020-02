Ex-assessor de Onyx estava em ilha italiana pela FAB quando Bolsonaro anunciou demissão

O ex-secretário da Casa Civil Vicente Santini estava em Palermo, na ilha italiana de Sicília, quando Jair Bolsonaro anunciou sua primeira demissão, de acordo com dados divulgados pela FAB (Força Aérea Brasileira) nesta sexta (31).

Ele foi destituído do cargo após usar um jato oficial para ir a Davos (Suíça), no Fórum Econômico Mundial, e para a Índia, onde o presidente cumpria agenda oficial.

Na terça (28), Bolsonaro classificou o episódio como “inadmissível” e comunicou o primeiro afastamento do auxiliar.

Dados da FAB mostram que o avião de Santini pousou 1h25 (horário local) do dia 28 de janeiro na cidade italiana e só decolou de lá às 19h25.

Ele ficou, portanto, cerca de 18 horas em Palermo, segundo informações oficiais.

A viagem do ex-secretário, ao todo, teve nove trajetos. Em geral, as aeronaves da força aérea fazem paradas para abastecimento, com duração de uma hora a duas horas.

Santini saiu de Brasília no dia 21 de janeiro e só retornou ao Brasil no dia 29 de janeiro.

Ele chegou a ganhar um novo cargo no Palácio do Planalto, mas foi exonerado novamente.

O Painel procurou o ex-secretário para saber o motivo da parada na ilha italiana, mas não conseguiu localizá-lo.

