Sob novo comando, INSS deve mudar diretorias ligadas às filas

Cabra marcado Auxiliares de Jair Bolsonaro afirmam que o presidente viajou para a Índia já decidido a demitir o agora ex-presidente do INSS Renato Vieira pela repercussão nas filas dos atendimentos.

Mexendo A expectativa dentro do INSS é que o novo presidente troque pelo menos três diretores, diretamente envolvidos com as filas: os de benefícios, de TI e de atendimento.