Collor vai à festa de revolução cubana e defende Mais Médicos

Espião Autoridades americanas procuraram a deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) para oferecer subsídios e se informar sobre o Mais Médicos e também sobre investimentos feitos pelo Brasil em Cuba durante os governos do PT. Paula investigou aportes do BNDES ao país e é parte de um grupo que quer instalar uma CPI sobre o programa de saúde.

Laços Sem comunicação com o atual governo brasileiro, autoridades cubanas celebraram a presença do senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello (PROS-AL) à celebração dos 61 anos da revolução liderada por Fidel Castro, nesta terça (28), na embaixada do país em Brasília. Collor disse aos cubanos que é contra a ideologia na política externa e defendeu o Mais Médicos.

