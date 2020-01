Moro recebe ministra do Paraguai em visita a presídio em que está Marcola

Crachá Em uma análise preliminar, o Depen (Departamento Penitenciário Nacional) constatou que os fugitivos da prisão do Paraguai, no último dia 18, são, sim, ligados ao PCC, mas do terceiro e quarto escalão.

Com os próprios olhos Sergio Moro (Justiça) vai se encontrar nesta quinta (30) com a ministra do Paraguai, Cecilia Pérez. Eles farão uma visita ao presídio federal do DF, onde está o chefe máximo da facção, Marco Camacho, o Marcola.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (30) clique abaixo:

