Parecer de Moro diz que item aprovado na lei anticrime é danoso à democracia

Baú Além do juiz das garantias, o ministro Luiz Fux suspendeu temporariamente outro trecho do pacote anticrime que atende a uma reivindicação de Sergio Moro (Justiça): o artigo 28, que define que o Ministério Público pode arquivar inquéritos policiais sem a necessidade de aval do Judiciário.

Não ultrapasse O parecer da área técnica do Ministério da Justiça tinha indicado veto ao item. O documento, enviado por Moro ao presidente Jair Bolsonaro, afirma que tirar o papel dos magistrados é “prejudicial e danoso à democracia.”

Balança A pasta ainda diz que a atuação dos juízes propicia maior controle de abusos e segue a teoria dos freios e contrapesos. O parecer aponta que o novo texto da lei atenta contra a separação dos poderes e cita que “as consequências da concentração de poder são desastrosas”.

Figurinhas Nesta terça (28), Moro vai se reunir com o juiz Marcelo Bretas, relator da Lava Jato no Rio. É a primeira vez que o ministro visita o ex-colega de profissão desde que entrou para a política. Bretas também é contra a criação do juiz das garantias e fez críticas públicas à decisão de Bolsonaro.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (28) clique abaixo:

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (28) clique abaixo:

Abstinência não pode ser nossa única nem principal política, diz ministro da Saúde

PF conclui que foto de conversa de ex-ministro contra Bolsonaro é falsa

Apesar de mal-estar com Mourão, Witzel receberá ajuda federal

Governadores vão pegar carona em PECs para ter acesso a impostos da União

Centrais marcam protesto contra Bolsonaro em frente à Fiesp