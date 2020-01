Centrais marcam protesto contra Bolsonaro em frente à Fiesp

Indigestão Dirigentes das principais centrais sindicais combinaram um protesto na próxima segunda (3) em frente à Fiesp, onde o presidente Jair Bolsonaro deve almoçar, a convite de Paulo Skaf. Vão reclamar de demissões na Embraer e do fechamento da Ford em São Bernardo.

TIROTEIO

É incrível ver Lula apoiando Bolsonaro, mas compreensível. Ambos detestam uma imprensa livre e crítica

Do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), sobre declaração do ex-presidente ao UOL com ataques à imprensa e à TV Globo

