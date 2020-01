Apesar de mal-estar com Mourão, Witzel receberá ajuda federal

Receba Apesar do mal-estar que causou ao ter divulgado sua conversa com o vice-presidente, Hamilton Mourão, o governador do Rio, Wilson Witzel, conseguiu obter a ajuda que pediu.

Verde oliva O governo Jair Bolsonaro deslocou ao menos 210 membros das Forças Armadas para ajudar na contenção de danos das chuvas no estado. Eles vão auxiliar com viaturas no deslocamento de pessoas em áreas de difícil acesso.

