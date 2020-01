Ministra usa risco de afastamento da fé para defender abstinência sexual

Sagrado e profano Apesar de Damares Alves (Direitos Humanos) ter dito no início do mandato que deixaria a figura de pastora evangélica na igreja, seu ministério tem usado como argumento técnico para defender a abstinência sexual entre adolescentes estudos segundo os quais a iniciação precoce afasta o jovem da religião e da família. O dado é apresentado pelo governo em reuniões da elaboração da campanha de combate à gravidez na adolescência. A ministra nega misturar religião com ação de Estado.

Ciência “Não usamos o afastamento da religião como consequência. Se estou falando de um estudo, e o estudo chegou a essa conclusão, só porque sou religiosa tinha que omitir o resultado?”, disse a ministra ao Painel.

Afasta de mim “O argumento que eu estou buscando é: uma menina de 12 anos não está pronta para ser possuída. Se vocês me provarem, cientificamente, que o canal de vagina de uma menina de 12 anos está pronto para ser possuído todo dia por um homem, eu paro agora de falar”, completou.

Campanha A ministra ainda disse que, se levarem “um abaixo-assinado com 1 milhão de assinaturas de pais de adolescentes contra a proposta”, ela “para de falar”.

Milagre Damares Alves também afirmou que procurou por um ano alternativas para combater o problema e que, “se a Folha tiver uma coisa nova para mudar essa realidade de gravidez precoce, pelo amor de Deus, me traz.”

Ouça o áudio de Damares Alves aqui:

Ver para crer “Quero que vocês provem um ato administrativo ou uma iniciativa minha que tem religião no meio. Provem. Em algum momento eu falei em retardar o início da relação sexual porque sou religiosa? Sou uma gestora pública, preocupada com a saúde pública”, finalizou.

