Justiça do Rio pede para investigar ex-assessor de Flávio por extorsão

Novo flanco… A Justiça do Rio pediu ao Ministério Público para que investigue por extorsão um ex-assessor do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) na Assembleia Legislativa. Trata-se de Marcos Domingos, um PM acusado de lesão corporal ao cobrar uma suposta dívida de R$ 50 mil de um empresário. O fato ocorreu quando ele era empregado do senador.

…mais grave Domingos respondia a um processo por lesão corporal e ameaça. O Ministério Público, contudo, considerou que a conduta se enquadra numa possível extorsão, crime mais grave.

Excesso À Folha, que revelou o caso no ano passado, o advogado do investigado disse que o empréstimo de R$ 50 mil foi feito de maneira informal e que “os ânimos se exaltaram e ele reconhece que exagerou na medida”.

