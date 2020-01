Coordenador da bancada da bala vai trabalhar por Moro no STF

Marcha O coordenador da bancada da bala na Câmara, Capitão Augusto (PL-SP), afirma que vai trabalhar desde já pela indicação do ministro Sergio Moro (Justiça) ao STF.

Trombone O deputado diz que vai fazer campanha na tribuna do plenário e nas redes sociais. Quer ainda puxar uma votação na Frente Parlamentar da Segurança Pública para fazer da defesa de Moro no STF uma bandeira da bancada. “Ele é o cara para moralizar o país. No Supremo, é a garantia que ele estará combatendo a criminalidade até os 75 anos”, justifica Augusto.

