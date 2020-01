FHC fala sobre eleições na Argentina e no Uruguai com governadores do MA e do RS

Pelo mundo FHC e sua filha Beatriz se encontraram com dois governadores que despontam para as eleições de 2022 como potenciais lideranças da centro-esquerda: Flávio Dino (PC do B-MA) e Eduardo Leite (PSDB-RS). Falaram de Bolsonaro, do resultado das eleições na Argentina e no Uruguai, e sobre Donald Trump.

Pelo mundo 2 O governador do Maranhão expôs preocupação com o efeito das declarações polêmicas do presidente em potenciais compradores de produtos agropecuários do Brasil no exterior, o que pode afetar a economia dos dois estados.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (21) clique abaixo:

Governo de SP coloca em dúvida ligação de fugitivos do Paraguai com PCC

Após exames, Lula passa a usar aparelhos auditivos nos dois ouvidos

Em meio a chuvas, prefeito de BH viaja a lazer e é alvo de protestos

Prefeitura de SP espera formalizar na próxima semana a posse de terreno onde edifício desabou no centro