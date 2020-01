Em meio a chuvas, prefeito de BH viaja a lazer e é alvo de protestos

Cadê o prefeito? Alexandre Kalil (PSD) foi alvo de protesto de moradores de Belo Horizonte afetados pelas fortes chuvas que atingiram a capital mineira no fim de semana. Na manifestação, ocorrida na zona oeste da cidade, o prefeito de BH foi criticado por não visitar áreas atingidas.

Em família De férias na Argentina, Kalil voltou à cidade no sábado. “Passei o domingo na minha casa com o meu filho Felipe, minha nora Luiza, minha neta Catarina, na Rua Curitiba, 2427, 9º andar”, respondeu o prefeito ao Painel. Nesta segunda, disse que nenhuma obra daria conta do que chamou de “chuva de mil anos”.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (21) clique abaixo:

Governo de SP coloca em dúvida ligação de fugitivos do Paraguai com PCC

FHC fala sobre eleições na Argentina e no Uruguai com governadores do MA e do RS

Após exames, Lula passa a usar aparelhos auditivos nos dois ouvidos

Prefeitura de SP espera formalizar na próxima semana a posse de terreno onde edifício desabou no centro