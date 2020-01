Prefeitura de SP espera formalizar na próxima semana a posse de terreno onde edifício desabou no centro

Saldão A expectativa da Prefeitura de São Paulo é formalizar a cessão do terreno do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou em 2018, na próxima semana. O governo federal deu até fevereiro para ser informado do projeto e do dinheiro para a obra. A ordem em Brasília é recuperar terrenos cedidos que ficaram parados e vendê-los.

Marcha soldado A secretaria de patrimônio da União, vinculada à Economia e que cuida dos imóveis federais, tem 11 coronéis da reserva em atuação, além do secretário Fernando Bispo, egresso do IME (Instituto Militar de Engenharia).

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (21) clique abaixo:

Governo de SP coloca em dúvida ligação de fugitivos do Paraguai com PCC

FHC fala sobre eleições na Argentina e no Uruguai com governadores do MA e do RS

Após exames, Lula passa a usar aparelhos auditivos nos dois ouvidos

Em meio a chuvas, prefeito de BH viaja a lazer e é alvo de protestos